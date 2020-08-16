رياضة | مرتضي منصور: أتشائم من ستاد "السلام" وهو ملك للإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور: أتشائم من ستاد "السلام" وهو ملك للإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه يتشائم من خوض القلعة البيضاء المباريات على ملعب السلام، مشددا على أنه خسر بطولات على هذا الملعب.

وقال منصور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "ستاد السلام ملك لنادي الإنتاج الحربي وليس للنادي الأهلي، هو تأجير فقط مثل الشقق المفروشة، وأرفض خوض الزمالك المباريات عليه".

وأضاف: "سأقوم بتسليم نادي الزمالك فرع أكتوبر بعد سنة من الآن".