رياضة | المصري يعلق على اتهام تزوير عينة مسعود ويؤكد خضوع الحارس للتحقيق اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المصري يعلق على اتهام تزوير عينة مسعود ويؤكد خضوع الحارس للتحقيق اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، على تزوير أحمد مسعود، حارس الفريق، لنتيجة مسحة كورونا الخاصة به.

وأكد محمد الخولي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مسعود سيخضع للتحقيق اليوم ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تحدث معي في الساعات الماضية".

وأشار: "وليد العطار أبلغني أنه لا يمتلك مستندات تثبت تزوير عينة أحمد مسعود ولكن حديثه بتزوير العينة جاء بناء على تكهنات أثيرت على صفحات السوشيال ميديا".