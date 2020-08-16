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رياضة | بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. يشترط على إدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع فريق برشلونة من دور ربع نهائي، على يد بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم أول أمس الجمعة.

ويخطط الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لمغادرة كامب نو، حيث قام بتهديد إدارة البرسا بذلك، على خلفية الخسارة المذلة أمام الفريق الألماني.

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وطلب ميسي تغييرات جذرية في النادي، من المدرب وحتى الرئيس والإدارة الرياضي، وإلا سوف يغادر برشلونة هذا الصيف، حسب ما أوضح تقرير فرنسي.

جدير بالذكر أن ميسي سبق أن صرح أكثر من مرة لوسائل الإعلام، أن مستوى برشلونة لا يؤهله للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم ميسي، أكثر من مرة في السابق بالانتقال إلى إنتر ميلان أو مانشستر سيتي.

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