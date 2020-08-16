رياضة | أحمد فتحي يطلب المساواة برمضان صبحي في بيراميدز ويهدد بالبقاء في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد فتحي يطلب المساواة برمضان صبحي في بيراميدز ويهدد بالبقاء في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن أحمد فتحي لاعب الأهلي، الذي سينتقل إلي نادي بيراميدز بداية الموسم المقبل، طلب من مسئولي النادي السماوي مساواته برمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي.

وتابع عمر ربيع ياسين ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "رمضان صبحي سيحصل تقريبًا علي 33.5 مليون جنيه في الموسم، وأحمد فتحي طلب المساواة به".

وأتم: "أحمد فتحي هدد بالاستمرار مع الأهلي وعدم تفعيل تعاقده مع الفريق حال عدم تلبية رغباته والمساواة برمضان صبحي".