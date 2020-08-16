رياضة | مدير الكرة لبلدية المحلة يكشف حقيقة رحيل لاعب الفريق بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدير الكرة لبلدية المحلة يكشف حقيقة رحيل لاعب الفريق بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حمادة علوي مدير الكرة بنادي بلدية المحلة، أحد أندية المجموعة الثالثة، بالقسم الثاني، أن علاء شعبان، لاعب وسط الفريق مستمر، وإعلانه للرحيل عن الفريق جاء نتيجة تسرع منه وذلك بعد ظهور نتيجة التحليل الخاص به التي أكدت إصابته بفيروس كورونا و من المقرر إجراء مسحة أخري له مجدداً خلال 5 أبام من قبل اللجنة الطبية التابعة لإتحاد الكرة.

وأكد 'علوي' في تصريح لـ"الخليج 365 الرياضي" أن علاء شعبان متبقي له موسمين في عقدة مع الفريق ولا نوافق على قرار رحيله نظراً لكونه أحد العناصر الهامة بالفريق.

وأضاف مدير الكرة بنادي بلدية المحلة أنه قام هو و رمضان السيد المدير الفني للفريق وأحمد الأشقر مدير شئون اللاعبين وعدد من اللاعبين بالتواصل معه للإطمئنان على الحالة الصحية له.

و كان علاد شعبان لاعب فريق بلدية المحلة أعلن عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعدم إستمراره في الفريق بعد إيجابية نتيجة التحليل الخاص به التي أكدت على إصابته بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يواجة فريق بلدية المحلة فريق مالية كفر الزيات في الأسبوع الـ18 يوم 20 سبتمبر المقبل على ملعب الأول.