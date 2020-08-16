رياضة | تعرف على مواعيد دور نصف نهائي لدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد دور نصف نهائي لدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدد رباعي دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية، بعد انتهاء مباريات دور الثمانية أمس السبت.

وتأهل بايرن ميونيخ الألماني بعدما أمطر شباك برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين ليلاقي أولمبيك ليون الفرنسي الذي أزاح منافسه مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف.

Advertisements

ويقام لقاء بايرن ميونيخ ومنافسه أولمبيك ليون يوم التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري.

فيما ضرب لايبزيج الألماني الذي أزاح أتليتكو مدريد الإسباني بثنائية مقابل هدف، مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أطاح بمنافسه اتالانتا، بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يقام لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا، بين الفائز من هاتين المباراتين، يوم الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجاري.