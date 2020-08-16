رياضة | دورتموند يقترب من ضم نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر دورتموند يقترب من ضم نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسؤولي بروسيا دورتموند الألماني، من حسم صفقة قوية من ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

بروسيا دورتموند يقترب من ضم رينير جيسوس

ذكرت صحيفة "بيلد"، أن إدارة بروسيا دورتموند بصدد ضم لاعب الوسط البرازيلي رينير جيسوس، البالغ من العمر 18 عامًا، هذا الصيف.

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وأوضحت الصحيفة أن بروسيا دورتموند اقترب استعارة اللاعب رينير جيسوس لمدة عام، مع وضع بند يتيح له فرصة تمديد عقده لعام إضافي.

ويجيد رينير اللعب في وسط الملعب وكذلك الجناح، وهو ما سيمنح المدرب السويسري لوسيان فافر، خياريات عديدة حال الظفر بتوقيعه.

الجدير بالذكر أن، رينير جيسوس انضم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، في يناير الماضي، قادمًا من فلامنجو البرازيلي مقابل حوالي 30 مليون يورو.

وظهر رينير جيسوس مع الفريق الرديف لريال مدريد الإسباني، "كاستيا" في 3 مباريات فقط، سجل خلالها هدفين.