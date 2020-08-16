رياضة | رونالدو ينصح بيرلو بضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رونالدو ينصح بيرلو بضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مدربه الجديد أندريا بيرلو، بالتعاقد مع نجم ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما ورد عن قناة "سبورت إيطاليا" فإن رونالدو طرح على بيرلو التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد.

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وتزامل النجمان لمدة 9 سنوات في ريال مدريد، شهدت تفاهماً كبيراً بينهماً، ومساعدة بنزيما للدون في تسجيل الأهداف.

ويستهدف بيرلو التعاقد مع قلب هجوم جديد خلال الميركاتو، في ظل الأنباء التي تؤكد اقتراب رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا.

ويرتبط يوفنتوس بضم أركاديوش ميليك نجم نابولي وراؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون وألفارو موراتا مهاجم أتليتيكو مدريد، ودوفان زاباتا لاعب أتالانتا.