رياضة | ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة 25

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة 25 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت مباريات الأمس السبت الموافق 15-8-2020، من منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، وبذلك تختم لقاءات الاسبوع.

حقق الهلال الفوز برباعية نظيفة أمام العدالة، بينما فاز الفيصلي أمام الأهلي بهدفين نظيفين، فيما سقط التعاون أمام ضمك بهدفين دون مقابل.

وفي الأخير حقق النصر الفوز أمام الوحدة بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة 25.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- الهلال برصيد 60 نقطة

2- النصر برصيد 51 نقطة

3- الأهلي برصيد 43 نقطة

4- الفيصلي برصيد 41 نقطة

5- الوحدة برصيد 40 نقطة

6- الرائد برصيد 39 نقطة

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7- الشباب برصيد 38 نقطة

8- الاتفاق برصيد 35 نقطة

9- أبها برصيد 33 نقطة

10- التعاون برصيد 32 نقطة

11- الفيحاء برصيد 28 نقطة

12- الاتحاد برصيد 26 نقطة

13- الفتح برصيد 25 نقطة

14- الحزم برصيد 24 نقطة

15- ضمك برصيد 24 نقطة

16- العدالة برصيد 20 نقطة