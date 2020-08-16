رياضة | دمنهور يستأنف تدريباته الجماعية عقب ظهور نتيجة المسحة الطبية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر دمنهور يستأنف تدريباته الجماعية عقب ظهور نتيجة المسحة الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استئنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور الرياضي، تدريباته الجماعية، بقيادة المدير الفني كمال فريد وجهازه المعاون استعداداً لعودة القسم الثاني.

حيث شهد المران جرعات تدريبة مكثفة، عقب الجري حول أرضية الملعب، وعقد فريد المدير الفني لنادي دمنهور جلسة فنية مع اللاعبين، وذلك ضمن إطار استعدادات الفريق لخوض مباراته أمام نادي دكرنس، في دوري الدرجة الثانية.

حيث أسفرت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها الفريق الخميس الماضي، عن وجود حالة إيجابية ضمن صفوف الفريق، وسلبية نتيجة باقي لاعيبي الفريق.

حيث يسعي نادي ألعاب دمنهور لخطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز بعدما غاب "7" سنوات عن دوري الأضواء، وصعد الفريق الأزرق للدوري المصري عام"2013" تحت قيادة أحمد عاشور.

الجدير بالذكر يحتل نادي ألعاب دمنهور صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالممتاز ب، بعدما خاض "17" مباراة ، برصيد "33" نقطة.