رياضة | وديا...بتروجت يسحق الشرقية بثلاثية نظيفة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر وديا...بتروجت يسحق الشرقية بثلاثية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت الفوز علي الشرقية بثلاثية مقابل لاشئ وديا ، علي الملعب الفرعي لستاد بتروسبورت .

شهدت أحداث الشوط الأول بداية حذرة لكلا من الفريقين ،ثم أحرز بتروجت الهدف الأول في الشوط الأول عبر اللاعب اسلام سمير، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق محمد فليكس.

وفي الشوط الثاني جاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب إسلام عادل كانو لاعب بتروجت.

ومن المقرر أن فريق بتروجت سيبدأ تدريباته 20أغسطس الجاري، ويتم التجهيز للمعسكر الذي سيقام في 2 سبتمبرالمقبل إستعدادا لإستئناف مبارياته الرسمية في الدوري بالقسم الثاني.

ويملك بتروجت، في رصيدة 29 نقطة، بالمركز الثالث، ومن المقرر أن يخوض خمسة جولات، قبل ختام الدور الثاني، حيث سيواجه الترسانة، ثم يحل ضيفا على كوكاكولا، قبل أن يستقبل منتخب السويس، ويحل ضيفا على النجوم، وسيختتم الموسم بلقاء المريخ،ولعب الفريق البترولي17 مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم ثماني إنتصارات، وخمسة تعادلات، وتلقى أربعة هزائم، وسجل لاعبيه، 18 هدف، وعليه 9 أهداف.