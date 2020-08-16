شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«يعشق العندليب والقميص رقم 9».. معلومات عن حسام أشرف هداف ‏الزمالك الصاعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد مهاجم الزمالك الشاب حسام أشرف الفريق الأبيض لانتصار ثمين على حساب مصر المقاصة بتسجيله هدف المباراة الوحيد، في الوقت الذي كانت تلفظ أنفساها الأخيرة.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 38 وقفز للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري إثر فوزه القاتل على حساب المقاصة بواسطة حسام أشرف.

حسام أشرف من مواليد دمياط في عام 2001، حيث يبلغ من العمر 19 عاماً.

وبدأ اللاعب مشواره الكروي في صفوف المصرية للاتصالات قبل أن ينضم للزمالك بعدما خطف الأنظار إليه بشدة.

وسجل حسام أشرف هدفين بقميص الفريق الأول في مبارايتين وديتين أمام كل من وادي دجلة وطنطا، قبل أن يسجل أولى أهدافه الرسمية مع الفريق الأبيض خلال مواجهة المقاصة.

حسام أشرف يعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو هو مثله الأعلى عالمياً، وهداف الزمالك السابق عبدالحليم على بالنسبة لنجوم مصر المحليين.

ويفضل أشرف ارتداء القميص رقم 9، حيث يتمنى أن يحصل على هذا القميص مع الفريق الأول للزمالك بعد قرار كارتيرون المدير الفني الفرنسي بتصعيده، وهو الرقم الذي ارتبط به كثيراً خلال فترة الأشبال والناشئين.

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وينتمي حسام أشرف على المستوى العالمي لنادي برشلونة الإسباني ويعتبره ناديه المفضل على المستوى العالمي.

وتسبب الثنائي على لطفي وأشرف قاسم في انضمامه للزمالك بعدما أبلغ الثنائي مجلس إدارة الزمالك بموهبته الكبيرة وهو لاعباً في الاتصالات.