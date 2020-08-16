شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت سادس مرة.. أهداف الثواني الأخيرة تحضر في مواجهات ‏الزمالك والمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بهدف مع الدقيقة الرابعة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع يسجل لاعب الزمالك الشاب حسام أشرف هدف وزنه ذهب في شباك مصر المقاصة، ينهي حالة التعادل السلبي ويمنح فريقه الأبيض ثلاث نقاط ثمينة بمشواره في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

ولم يكن جديداً على مواجهات الزمالك والمقاصة تسجيل الأهداف مع الثواني الأخيرة من عمرها في الوقت البديل، بل يحمل هدف حسام أشرف الرقم 6 على مدار تاريخ مواجهات الفريقين.

أحمد السيد مدافع المقاصة السابق كان على موعد مع تسجيل أول هدف +90 في تاريخ مواجهات الفريقين، فسجل بالخطأ في مرمى فريقه القيومي هدف ثالث لمصلحة الفارس الأبيض بلقاء الدور الأول لموسم 2014-2015.

مصطفى فتحي جناح الزمالك على موعد مع هدف قاتل في الدقيقة 90+7 يحصد به فريقه نقطة التعادل أمام المقاصة بعد مباراة مثيرة بالدور الأول للدوري موسم 2015-2016.

تتواصل أهداف الوقت البديل في مباريات الزمالك والمقاصة ويعزز حسين الشحات انتصار المقاصة بالهدف الثالث في الشباك البيضاء بالدور الأول للدوري موسم 2016-2017.

مدافع المقاصة السابق أحمد سامي يسجل بكرة رأسية هدف صاعق في مرمى الزمالك مع الدقيقة 90+2 من عمر مباراة الفريقين بالدور الثاني للدوري موسم 2017-2018 لينتصر الفريق الفيومي بموقعة السويس.

ويحرز الملجاشي باولن فوافي هدف شرفي للمقاصة في خسارة فريقه برباعية أمام الزمالك بالدوري موسم 2018-2019.

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ويكمل حسام أشرف مسلسل الأهداف القاتلة في مباريات الزمالك والمقاصة ويحرز هدف فوز القلعة البيضاء في أمسية السبت بالمرمى الفيومي مع صافرة النهاية.