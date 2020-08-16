منتخب مصر للشباب يدرس خوض وديات مع دوري القسم الشاني

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جدة - عمرو شويل يبحث الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين عن خوض وديات خلال الفترة المقبلة مع فرق دوري القسم الثاني ، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 و المقرر إقامتها في موريتانيا في مارس المقبل.
واختار ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب 17 لاعبا و هم: حمزة علاء ومحمد المغربي ومحمد أشرف ومحمد سكري من الأهلي ، و السيد عطية من الزمالك ، محمد السيد سيحا من المقاولون وسيف الدين علي من نادي مصر و كريم جمال بيبا من المقاصة و علاء محمد من الإسماعيلي و زياد فرج من المصري و محمود عبد المحسن من المستقبل و صلاح الدين مصطفى وريتشارد مصطفى المحترفان بنادي أودينيزي الإيطالي.
ويخوض منتخب الشباب وديات مع فرق دوري القسم الثاني نهاية شهر أغسطس الجاري بعد إنطلاق معسكرات المنتخب في أغسطس الجاري ، لحين عودة اللاعبين لمستواهم بعد فترة التوقف الطويلة التي استمرت لأكثر من 5 أشهر بسبب إنتشار فيروس كورونا وتوقف مسابقات اللاعبين المتواجدين في معسكر منتخب الشباب.
إنطلق معسكر الفراعنة الصغار يوم 5 أغسطس بالملعب الفرعي بالقاهرة وتم إجراء مسحات كورونا لجميع اللاعبين المختارين للمعسكر قبله بـ48 ساعة من اجل الإطمئنان على صحة جميع اللاعبين ، و إتباع جميع الإجراءات الإحترازية الخاصة بالفيروس مثل تواجد كل لاعب فى غرفة بمفرده و الإلتزام بالإجراءات الوقائية.
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