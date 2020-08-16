«الثقة للمعاقين» يُوزِّع الحقائب الإدارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين في الشارقة اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيل وتجديد الثقة في المجلس، برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم.

ووزع المجلس خلال الاجتماع الحقائب الإدارية، وتم اختيار كلثم عبيد المطروشي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وسيكون عبدالله إبراهيم بن نصار المدير المالي، والمستشار حميد علي العبار رئيس لجنة التسويق والاستثمار، وبدرية عبيد سلمان السويدي رئيس لجنة الأنشطة الثقافية والمجتمعية، وعبدالله إبراهيم الزعابي رئيس لجنة الشؤون الفنية ورعاية الموهوبين، وعبد الغفور علي الرئيسي رئيس لجنة الإعلام والاتصال، ومريم علي عبدالله الشحي، رئيسة اللجنة الاجتماعية، وحيدر طالب أربيع مدير مكتب الشارقة لذوي الإعاقة الحركية.

وتوجه الدكتور طارق سلطان بن خادم بأسمى آيات الشكر والتقدير على الثقة الكبيرة التي أولاها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لإعادة تشكيل مجلس الإدارة بقرار من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ودعمهم المستمر واللامحدود ورعايتهم للرياضة والرياضيين.

كما وجه ابن خادم الشكر لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، على دعمه المتواصل لنادي الثقة للمعاقين، مما يعطي دافعاً كبيراً لبذل مزيد من الجهد للوصول بالنادي إلى مكانة متقدمة، وتحقيق نتائج مميزة في مختلف المشاركات.