مسحات «كورونا» الخاطئة ترعب لاعبي الحدود العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد حازم تيمور، أمين سر الهيئة الإدارية لنادي الحدود الرياضي العراقي، أن إدارة النادي رأت إعادة فحص لاعبي وإداريّي الفريق الخاص بفيروس «كورونا»، بعد أن أظهرت النتائج وجود حالات إيجابية وسط الفريق، عقب الفحص الذي أجري في العاصمة بغداد مؤخراً.

وقال تيمور في بيان، إنه تم إعادة فحص فيروس «كورونا» للاعبين والإداريين، وبجهود مميزة لمعالج فريق الحدود باسم رشك، وأظهرت النتائج سلامة اللاعبين والإداريين من الفيروس.

وأضاف: نسجل استغرابنا عن نتائج المسحات الأولية التي أجريت في قاعة الشعب الدولية في بغداد ولعدد كبير من أندية الدوري الممتاز، والتي جعلتنا نشعر بالقلق على لاعبي وإداريي النادي وعلى أسرهم، لكن نتائج الفحوصات الخاصة جعلت تلك المخاوف تتبدد.

واختتم: ستتكفل إدارة النادي مستقبلاً، وقبل انطلاق منافسات الدوري، بإجراء فحوصات دورية للطواقم التدريبية والإدارية واللاعبين، حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم ولاعبي الفرق الأخرى.