شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يعلق على فوز الزمالك في مواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علّق الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بالفريق الابيض على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف في المباراة جمعت الطرفين على ملعب القاهرة مساء السبت، بمنافسات الدوري المصري الممتاز.
وكتب خالد الغندور على صفحته بموقع «فيسبوك» قائلا: «ألف مبروك للزمالك وفوز قاتل وحسام أشرف وأسامة فيصل مكسب كبير».
وفاز الزمالك بهدف دون رد جاء مع صافرة نهاية المباراة بواسطة حسام أشرف.
وغاب الغندور عن الظهور في برنامجه عبر شاشة قناة الزمالك على مدار أسبوعين ماضيين بسبب وعكة صحية تعرض لها.
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