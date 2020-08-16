شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«ليس بيراميدز».. مرتضى منصور يكشف وجهة رمضان صبحي المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الوجهة المقبلة لرمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الانجليزي والأهلي السابق. وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية:«رمضان صبحي لن يلعب في بيراميدز، وسينضم لناد سعودي أو إماراتي». وأضاف: «من حق الزمالك التفاوض لشراء اللاعب في عصر الاحتراف». وأنهى تصريحاته مؤكداً أن تقدم الزمالك بعرض لشراء رمضان لنادي هيدرسفيلد الانجليزي كان بغرض المغالاة على الأهلي ليس أكثر. الجدير بالذكر أن الأهلي قد أعلن خروج رمضان صبحي من حساباته بعد رغبة اللاعب في الانضمام لصفوف بيراميدز. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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