شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس المصري يتحدث عن تزوير مسحة أحمد مسعود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، على الأنباء المتداولة عن تزوير أحمد مسعود، حارس الفريق، لنتيجة مسحة كورونا الخاصة به.

وأكد محمد الخولي في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «مسعود سيخضع للتحقيق اليوم ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تحدث معي في الساعات الماضية».

وأشار: «وليد العطار أبلغني أنه لا يمتلك مستندات تثبت تزوير عينة أحمد مسعود ولكن حديثه بتزوير العينة جاء بناء على تكهنات أثيرت على صفحات السوشيال ميديا».