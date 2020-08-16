شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبداللطيف: رمضان صبحي باع الأهلي.. ولا يتسحق اللعب بالقلعة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد صلاح عبداللطيف، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، حسم لقب الدوري المصري بنسبة 90%.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف، في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الزمالك بعيد عن المنافسة على لقب الدوري بسبب فارق النقاط الكبير».

وعن ملف رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، علق: «رمضان صبحي لا يستحق اللعب أو التواجد في النادي الأهلي».

وتابع: «الأهلي من صنع نجومية رمضان ومنحه أموال طائلة خلال إعارته في موسم ونصف، وبعد كل ذلك اللاعب باع النادي».