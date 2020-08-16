شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لا يوجد عاشق للأهلي مثل تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لا يوجد أي شخص محب للنادي الأهلي مثل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال منصور في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «تركي آل الشيخ دخل معي في صدام عنيف بسبب أنه كان يرغب في استمرار عبدالله السعيد مع الأهلي وفى النهاية مسؤولو النادي الأحمر قاموا بالاستغناء عنه لنادي أهلي جدة».

وأضاف: «لا يوجد أحد عاشق للأهلي مثل تركي آل الشيخ، وهناك كتائب من النادي الأهلي يقوموا بالهجوم عليه مثل الحرب على مصطفى يونس أو رضا عبدالعال».