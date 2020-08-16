شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «كاف» يهنئ هاني أبوريدة بعيد ميلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انهالت التهاني من مختلف الشخصيات الكروية في مصر وأفريقيا والعالم، على المهندس هاني أبوريدة، احتفالا بعيد ميلاده.

وحرص عدد ضخم من نجوم الكرة على تهنئة أبوريدة بعيد ميلاده والتأكيد على دوره الكبير كأحد أهم الشخصيات الكروية في مصر والعالم وقارة أفريقيا.

وحرص على التهنة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، والإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق، والمهندس أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، والإعلامي سيف زاهر عضو محلس اتحاد الكرة السابق، وحازم إمام أسطورة الزمالك وعضو مجلس اتحاد الكرة السابق.

وهنأ أبوريدة كذلك، حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، وربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، ومحمد فضل نجم الأهلي السابق وعضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وأحمد حسن أسطورة منتخب مصر وعميد لاعبي العالم، وعصام الحضري أسطورة حراسة مرمى منتخب مصر، وأحمد ناجي نجم الأهلي ومدرب حراس مصر السابق، ومحمد بركات نجم الأهلي والإسماعيلي السابق ومدير منتخب مصر الأول، وأسامة نبيه مدرب منتخب مصر ونجم الزمالك السابق، ومحمود فايز مدرب منتخب الإمارات ومدرب منتخب مصر السابق، والكابتن هاني سعيد نجم منتخب مصر السابق والمدير الرياضي لبيراميدز، وأحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، والكابتن محمود أبورجيلة أسطورة الزمالك ورئيس جمعية قدامى اللاعبين، وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة، والإعلامي الكبير خالد بيومي، ومحمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة استادات، وعبدالله السعيد قائد نادي بيراميدز ونجم المنتخب الوطني، والأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.