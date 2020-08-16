شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: سأعيد الثلاث نقاط المخصومة من عمرو الجنايني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سوف يعيد الثلاث نقاط المخصومة من عمرو الجنايني بعد اللجوء إلى المحكمة الرياضية.
وقال منصور في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «أنا نجحت في إخماد فتنة كروية كانت ستحدث إذا لعبت مباراة القمة في الدوري الماضية، ورفضت خوضها حتي لا تقوم مذبحة بين اللاعبين».
وأضاف: «وصممت على عدم خوض مباراة الأهلي عقب لقاء السوبر تجنبًا لحدوث مجزرة، واللاعبين الناشئين الذين يلعبون الآن مع الفريق الأول هم من كانوا سيخوضون مباراة القمة».
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