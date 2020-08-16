شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزواج ليس له علاقة بانخفاض مستوى مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مصطفي محمد، مهاجم الفريق، يواجه سوء حظ خلال الفترة الأخيرة.

وقال منصور في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «لو أنا مكان مصطفى محمد أطلب من كارتيرون الجلوس على دكة البدلاء حتي استعيد المستوى المعهود مرة أخرى، وهو اللاعب الوحيد الذي تلقي عرض من أوروبا خلال الفترة الماضية».

وأضاف: «مصطفى محمد يبذل جهد غير طبيعي لكنه سييء الحظ، والزواج ليس له علاقة بالتأثير على مستواه».