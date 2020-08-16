مرتضي منصور: الزمالك يلعب بروح قتالية.. وفرنا مناخ يساعد على تألق الناشئين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي قام بتوفير مناخ مناسب للاعبين الناشئين خلال الفترة الماضية، موضحًا تجهيز فندق على أعلي مستوي إلى جانب تجهيز عقود لجميع اللاعبين.
وقال منصور في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «نوفر كل شييء للاعبين الناشيئن لذلك وجدنا النتيجة الآن من تألق كبير أمثال حسام أشرف وأسامة فيصل وغيرهم، وهناك روح قتالية داخل الفريق».
وأضاف: «عقدت جلسة مع اللاعبين عقب مباراة الاتحاد السكندري ووضحت لهم بأن المباراة تنتهي مع صفارة الحكم وهذا ما ظهر اليوم من تسجيل الهدف في الدقيقة الأخيرة».
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