شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: ليس لي علاقة بتعاقدات رمضان صبحي.. واللاعب متواجد بالساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، إن هناك حملة شرسة على اللاعب رمضان صبحي بمواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام، موضحا أن الحملة الشرسة تنال من أسرتي وهناك اتهامات موجهة لي بأني وراء هذه الأزمة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء Dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري المذاع على فضائية «dmc»: «لم اصطنع مشكلة أنا وأولادي في النادي الأهلي على مدار 50 عاما».

وأوضح: «ليست لي علاقة بتعاقدات رمضان صبحي من قريب أو بعيد، وكل ما يقال عن انتقالات رمضان صبحي على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح»، مضيفا: «رمضان صبحي وشريف إكرامي في الساحل الشمالي منذ فترة لقضاء إجازتهم».

وأكد: «حزين بسبب الهجوم الذي يشن ضدي على مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يجهلون تاريخي، ولم يتواصل معي أي مسؤول من النادي الأهلي بشأن انتقال رمضان صبحي».