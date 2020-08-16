شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: أطالب كارتيرون بالدفع بطارق حامد ومحمد حسن أمام الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، بضرورة الدفع بالثنائي طارق حامد ومحمد حسن أمام الرجاء المغربي، في دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالعال في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «طارق ومحمد حسن في وسط الملعب سوف يكون لهما دور مؤثر في وسط الملعب خلال مواجهة الرجاء المصيرية، وفرجاني ساسي دوره أفضل في الوسط الهجومي».

وأضاف: «أوناجم ليس إيجابيا على المرمي ولم يكن له دور في المباراة سوي تمريرة الهدف فقط، ويجب على كارتيرون أن يستبعد مصطفي محمد خلال المباريات المقبلة».