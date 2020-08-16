شكرا لقرائتكم خبر عن بونفرير: الأهلي لم يخسر أمام إنبي بتعليمات سياسية.. وتم ترجمة حديثي بالخطأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الهولندي جو بونفرير، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إنه لم ينسى جماهير النادي الأحمر. وأكد بونفرير في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «كانت جماهير عظيمة تهتف لي دائما وللاعبين وكانت تساندنا بشكل متواصل». وأشار: «مباراة الأهلي أمام إنبي والتي خسرها الأحمر غاب التركيز عن اللاعبين في تلك المباراة رغم أننا كنا في الصدارة طوال الموسم». وأتم: «قولت إننا خسرنا المباراة بمشيئة الله وليس بأوامر عليا سياسية وتصريحاتي تم ترجمتها بشكل خاطئ». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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