شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: حسام أشرف هو «بن شرقي» الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن الفريق الأبيض لم يظهر على الإطلاق خلال مباراة المقاصة إلا بعد مشاركة الثنائي الشاب حسام أشرف وأسامة فيصل.

وقال عبدالعال في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «حسام أشرف هو بن شرقي الجديد ولاعب استثنائي ويشبه حمدي نوح ومحمود الخطيب، والشباب هم أمل مصر وليس الزمالك فقط».

وأضاف: «أطالب مرتضي منصور بضرورة مشاركة الشباب في الفترة المقبلة، لأنهم نواة المستقبل للقلعة البيضاء، ومحمد إبراهيم نجح في التألق مع المقاصة اليوم».