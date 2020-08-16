شكرا لقرائتكم خبر عن بونفرير: لا أتهم عصام الحضري بتفويت الأهداف في دوري 2002 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الهولندي جو بونفرير، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن لاعبي الأحمر لم يكونوا السبب في الهزيمة أمام إنبي في الدوري الشهير 2002.

وأكد بونفرير في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «كان هناك سوء توفيق كبير عانى منه اللاعبين في تلك المباراة».

وعن اللاعبين الذي لم ينساهم، أشار: «وائل جمعة هو أكثر لاعب أتذكره، كما كان هناك لاعب في وسط الملعب لديه مهارات فنية كبيرة ولاعب آخر مميز في خط الهجوم ولا اتذكر أسماءهم».

وعن توجيه اللوم لعصام الحضري بعد تلك المباراة، علق: «لا يمكن أن ألوم واحد من أفضل العناصر في الفريق وقتها، وهذا لم يحدث نهائيا وربما اختلفنا في وجهات النظر».