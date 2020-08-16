شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس المصري: سنخضع لمسحة طبية غدًا لحسم موقفنا من مواجهة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري، أنهم سينتظرون نتيجة المسحة القادمة لتحديد الموقف من مباراة الاتحاد السكندري والتى من المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.
وقال الطرابيلي في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «سنقوم بإجراء مسحة طبية غدًا ومن المنتظر أن تظهر النتيجة مساءً من أجل تحديد موقفنا من مواجهة الاتحاد السكندري، وهل يجوز خضوع اللاعب لمسحة طبية مرتين في نفس اليوم».
وأضاف: «لا نمانع على الإطلاق في لعب مباريات الدوري ولكن نعاني من ظروف استئنائية تجعلنا غير قادرين على خوض المباريات بسبب حالات كورونا».
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