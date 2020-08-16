شكرا لقرائتكم خبر عن «الطرابيلي»: المصري سيتقدم بمذكرة للجنة التظلمات باتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري، أن هناك خطوات قبل اتجاه الفريق البورسعيدي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتقديم شكوي ضد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

وقال الطرابيلي في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «نجهز مذكرة لتقديمها إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ثم التوجه إلى فيفا إذا لم يخرج قرار لصالحنا في أزمة مباراة الإسماعيلي».

وأضاف: «لدينا خطاب من اللجنة الطبية باتحاد الكرة يؤكد وجود 12 حالة إيجابية كورونا داخل الفريق، وهناك لاعبين في نفس التقرير حالتهم سلبية وإيجابية وهو ما يشير إلى وجود تناقضات كثيرة في التقرير الخاص باتحاد الكرة».