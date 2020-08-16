شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الأهلي لم يتأخر في طلب مد إعارة رمضان صبحي (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى الإعلامي عمر ربيع ياسين، كل ما تردد بشأن أنباء تأخر النادي الأهلي في إنهاء المفاوضات مع رمضان صبحي.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «كل ذلك الكلام غيرصحيح والأهلي حاول مد إعارة اللاعب مبكرًا ليستطيع اللاعب استكمال الموسم مع الفريق سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا».

وكشف عمر ربيع ياسين عبر الهواء بالمستندات أن الأهلي عن طريق أمير توفيق، مدير التعاقدات، خاطب هيدرسفيلد في مايو الماضي، من أجل مد إعارة اللاعب، لكن هيدرسفيلد رفض مد الإعارة وطلب من الأهلي الانتظار.