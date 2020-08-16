شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعي جابر عبدالعاطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، بمزيد من الحزن الراحل جابر عبدالعاطي لاعب وقائد فريق الكرة الطائرة السابق والمدير الفنى السابق للفريق. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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