مرتضي منصور: مصطفي محمد عليه الجلوس على الدكة

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جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مصطفي محمد، مهاجم الفريق يواجه سوء حظ خلال الفترة الأخيرة.
وقال منصور فى تصريحات تلفزيونية:"لو أنا مكان مصطفي محمد أطلب من كارتيرون الجلوس على دكة البدلاء حتي استعيد المستوي المعهود مرة أخري، وهو اللاعب الوحيد الذى تلقي عرض من أوروبا خلال الفترة الماضية".
وأضاف: "مصطفي محمد يبذل جهد غير طبيعي لكنه سييء الحظ، والزواج ليس له علاقة بالتأثير على مستواه".
أكد ، رئيس نادي الزمالك، توفير مناخ مناسب للاعبين الناشئين خلال الفترة الماضية، موضحًا تجهيز فندق على أعلي مستوي إلى جانب عقود لجميع اللاعبين.
وقال: "نوفر كل شييء للاعبين الناشيئن لذلك وجدنا النتيجة الآن من تألق كبير أمثال حسام أشرف وأسامة فيصل وغيرهم، وهناك روح قتالية داخل الفريق".
وأضاف: "عقدت جلسة مع اللاعبين عقب مباراة الاتحاد السكندري ووضحت لهم بأن المباراة تنتهي مع صفارة الحكم وهذا ما ظهر اليوم من تسجيل الهدف فى الدقيقة الأخيرة".
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