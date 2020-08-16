شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: مصطفي محمد عليه الجلوس على الدكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مصطفي محمد، مهاجم الفريق يواجه سوء حظ خلال الفترة الأخيرة.

وقال منصور فى تصريحات تلفزيونية:"لو أنا مكان مصطفي محمد أطلب من كارتيرون الجلوس على دكة البدلاء حتي استعيد المستوي المعهود مرة أخري، وهو اللاعب الوحيد الذى تلقي عرض من أوروبا خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "مصطفي محمد يبذل جهد غير طبيعي لكنه سييء الحظ، والزواج ليس له علاقة بالتأثير على مستواه".

أكد ، رئيس نادي الزمالك، توفير مناخ مناسب للاعبين الناشئين خلال الفترة الماضية، موضحًا تجهيز فندق على أعلي مستوي إلى جانب عقود لجميع اللاعبين.

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وقال: "نوفر كل شييء للاعبين الناشيئن لذلك وجدنا النتيجة الآن من تألق كبير أمثال حسام أشرف وأسامة فيصل وغيرهم، وهناك روح قتالية داخل الفريق".

وأضاف: "عقدت جلسة مع اللاعبين عقب مباراة الاتحاد السكندري ووضحت لهم بأن المباراة تنتهي مع صفارة الحكم وهذا ما ظهر اليوم من تسجيل الهدف فى الدقيقة الأخيرة".