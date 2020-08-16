شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: لا يوجد عاشق للأهلي مثل تركي آل الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لا يوجد أى شخص محب للنادي الأهلي مثل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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وقال منصور خلال تصريحات تلفزيونية: "تركي الشيخ دخل معي فى صدام عنيف بسبب أنه كان يرغب فى استمرار عبد الله السعيد مع الأهلي وفى النهاية مسؤولو النادي الأحمر قاموا بالاستغناء عنه لنادي أهلي جدة".

وأضاف: "لا يوجد أحد عاشق للأهلي مثل تركي آل الشيخ، وهناك كتائب من النادي الأهلي يقوموا بالهجوم عليه مثل الحرب على مصطفي يونس أو رضا عبدالعال".