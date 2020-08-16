شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: الأهلى لن يغرق بدون رمضان وكنت أفضل صمت شريف إكرامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى أحمد شوبير إن رحيل رمضان صبحي مؤثر من الناحية الفنية ولكن الأهلى لن يغرق بدون اللاعب.

أضاف شوبير فى تصريحات لقناة أون سبورت :" رحيل رمضان صبحي مؤثر على الأهلي من الناحية الفنيةولكن الأهلي مش هيغرق بدون اللاعب والدليل على ذلك أن الاهلي فاز في العديد بالمباريات في غياب رمضان صبحي

تابع :" جمهور الاهلي غاضب للغاية بعد رحيل رمضان صبحي ومش هتقدر تقنعهم بأي حاجة في هذا التوقيت كان من الأفضل يسكت شريففي الوقت الحالي وينتظر لحين أن تهدأ الجماهير ثم يصدر بعد ذلك البيان لتوضيح الأمر".

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وواصل :" شريف إكرامي، أخطأ في توقيت البيان الذي اصدره لو كان استشارني كنت سأقول له اسكت هذا الوقت سكوت فيه من ألماظ

اختتم:"للأسف صدمة رحيل رمضان صبحي مازالت موجودة داخل غرف خلع الملابسوانا مش عارف ليه".