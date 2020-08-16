شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: الزمالك مكاسبه كبيرة من عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدد الإعلامى أحمد شوبير مكاسب الزمالك من عودة الدوري المصري بعد الفوز على المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري.

أضاف شوبير خلال تصريحات لقناة أون سبورت:" سؤال برئ لوجه الله، الدوري حلو ولا لأ مستمتعين بالمباريات ولا لأ النهاردة المكاسب من عودة الدوري قبل مباريات أفريقيا المهمة قد إيه مكاسب الزمالك النهاردة من مباراة المقاصة قد إيه".

تابع :" هل كان هيبقى في أي إحتكاك قوي للأندية زي امبارح والنهاردة؟ هل كان هيبقى في تجهيز أفضل من كده؟ هل حد هيطلع يعتذر ويقول إحنا أسفين إحنا كنا غلط؟ محدش هيرد ولا حد هيعتذر لكن بس علشان تعرفوا إننا مابنشتغلش غير للصالح العام ومابنقولش غير الكلام الصح

وواصل :"الزمالك مكاسبه كبيرة بلاعبيه الناشئين بخلاف تحقيقه فوز مهم في اللحظات الأخيرة، محمود حمدي حارس المقاصة هو نجم المباراة الأول في رأيي"

واكمل :"البعض بيزعل مني خاصة من جمهور نادي الزمالك لأني طلبت بعودة مسابقة الدوري الممتاز ما رأيهم حاليا بعد عودة الدوري وظهور الفريق بمستوى مميز في المباريات التي لعبها بالاضافة الي ظهور بعض اللاعبين الناشئين بمستوى جيد".

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وأردف:"هل كان من الأفضل أن يستعد الزمالك لمباراة الرجاء المغربي في بطولة افريقيا بالبحث عن مباريات ودية ام خوض مباريات الدوري وتجهيز جميع لاعبيه للمباريات الافريقية هل في حد يعتذر من جماهير الزمالك بعد الاستفادة من عودة الدوري طبعا (لا) للأسف هم عندهم استعداد فقط للهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن هذا الهجوم مبيحوقش معايا في شئ، ولا أركز فيه".

استطرد :" الزمالك هو اكثر المستفيدين من عودة الدوري والاهلي ايضا من الاندية المستفيدة لمعالجة أخطاء اللاعبين قبل مباراة الوداد المغربي في مباراة الزمالك ومصر المقاصة كنت واثق ان الزمالك سيفوز بالمباراة بسبب الروح القتالية للاعبيه طوال المباراة بالاضافة الى انتحارية كارتيرون

اختتم :"نحن نعمل للصالح العام ولصالح الكرة المصرية ولا يفرق معنا أي نادي الأهم هو مصلحة الكرة المصرية".