شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: سأعيد الثلاث نقاط المخصومة من عمرو الجنايني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سوف يعيد الثلاث نقاط المخصومة من عمرو الجنايني بعد اللجوء إلى المحكمة الرياضية.

وقال منصور في تصرحات تلفزيونة: "أنا نجحت فى إخماد فتنية كروية كانت ستحدث إذا لعبت مباراة القمة فى الدوري الماضية، ورفضت خوضها حتي لا تقوم مذبحة بين اللاعبين".

وأضاف: "وصممت على عدم خوض مباراة الأهلي عقب لقاء السوبر تجنبًا لحدوث مجزرة، واللاعبين الناشئين الذين يلعبون الآن مع الفريق الأول هم من كانوا سيخوضون مباراة القمة".

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حقق الزمالك فوزا عصيبا على المقاصة بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم فى الأسبوع الـ19 بالدورى، ليستعيد ذاكرة الانتصارات بعد تعادله فى المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة 1 -1، وبهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة بينما تجمد رصيد المقاصة عند 17 نقطة، وجاء الهدف بتوقيع حسام أشرف.