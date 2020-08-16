شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: سأعيد الثلاث نقاط المخصومة من عمرو الجنايني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سوف يعيد الثلاث نقاط المخصومة من عمرو الجنايني بعد اللجوء إلى المحكمة الرياضية.
وقال منصور في تصرحات تلفزيونة: "أنا نجحت فى إخماد فتنية كروية كانت ستحدث إذا لعبت مباراة القمة فى الدوري الماضية، ورفضت خوضها حتي لا تقوم مذبحة بين اللاعبين".
وأضاف: "وصممت على عدم خوض مباراة الأهلي عقب لقاء السوبر تجنبًا لحدوث مجزرة، واللاعبين الناشئين الذين يلعبون الآن مع الفريق الأول هم من كانوا سيخوضون مباراة القمة".
حقق الزمالك فوزا عصيبا على المقاصة بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم فى الأسبوع الـ19 بالدورى، ليستعيد ذاكرة الانتصارات بعد تعادله فى المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة 1 -1، وبهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة بينما تجمد رصيد المقاصة عند 17 نقطة، وجاء الهدف بتوقيع حسام أشرف.
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