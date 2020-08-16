شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: رمضان صبحي سيلعب فى الإمارات أو السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن من حق القلعة البيضاء التقدم بعرض لنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لشراء رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال منصور خلال تصريحات تلفزيونية: "أعتقد أن رمضان صبحي سوف ينتقل إلى نادي إماراتي أو سعودي وليس بيراميدز، ومن حق الزمالك التفاوض لشراء اللاعب".
وأضاف: "قمنا بتقديم عرض ومن الممكن أن نكون قدمناه للمغالاة على الأهلي وليس لشراء اللاعب".
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