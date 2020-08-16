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كلوب مدرب العام

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوفئ الألماني يورجن كلوب على قيادته إلى لقب ، باختياره أفضل مدرب للعام من قبل رابطة ال«بريميرليج».
وتفوق ابن ال53 عاماً على مدربي فرانك لامبارد وليستر سيتي الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز الذي حل كلوب خلفاً له في قيادة «الحمر» عام 2015، وشيفيلد يونايتد كريس وايلدر. وسبق لكلوب أن نال في يوليو/ تموز الماضي جائزة رابطة مدربي الدوري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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