شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب مدرب العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوفئ الألماني يورجن كلوب على قيادته ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي، باختياره أفضل مدرب للعام من قبل رابطة ال«بريميرليج».

وتفوق ابن ال53 عاماً على مدربي تشيلسي فرانك لامبارد وليستر سيتي الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز الذي حل كلوب خلفاً له في قيادة «الحمر» عام 2015، وشيفيلد يونايتد كريس وايلدر. وسبق لكلوب أن نال في يوليو/ تموز الماضي جائزة رابطة مدربي الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلوب مدرب العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.