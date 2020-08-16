«الليجا» تحت التهديد

يبدو الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» تحت تهديد موجة ثانية من فيروس كورونا الجديد، وذلك مع تأثر ما لا يقل عن سبعة أندية قبل انطلاق الموسم الجديد في 12 سبتمبر/أيلول.

ومع تحضر الفرق غير المشاركة في المسابقتين القاريتين للعودة تدريجياً إلى التمارين استعداداً لموسم 2020-2021 المقرر انطلاقه بعد أقل من شهر، تكثر الإصابات بفيروس «كوفيد 19»، مع إضافة حوالي أربعين حالة جديدة بين اللاعبين والطواقم في قرابة 15 نادياً محترفاً منذ بداية الشهر الحالي.

ومن بين الأندية المتضررة، هناك نصف دزينة من أندية الدرجة الأولى، ناهيك عن الحالتين الإيجابيتين في هويسكا العائد هذا الموسم إلى دوري الأضواء، والإصابتين في مايوركا وإسبانيول اللذين هبطا في نهاية الموسم إلى الدرجة الثانية.

ولخصت صحيفة «ال إسبانيول» الوضع في أروقة كرة القدم، بالقول: «توتر في الهدوء.. هكذا يمكن للمرء أن يصف الحالة الذهنية لمنظمي كرة القدم الإسبانية المحترفة»، وذلك تحت عنوان «لا ليجا هادئة لكن يَقِظة بعد الحالات الجديدة: 37 حالة إيجابية لكورونا في كرة القدم الاحترافية الإسبانية».

وأعلن نادي أتلتيك بلباو، أنه اكتشف ست حالات، بما في ذلك الدولي الإسباني إيناكي ويليامس، واللاعب الشاب أويهان سانسيت.