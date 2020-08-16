البطائح يدرس تنظيم معسكر إعدادي للموسم الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقف عبيد سعيد الطنيجي، أمين السر العام لنادي البطائح، على تحضيرات فرق نادي البطائح للموسم الجديد خلال الاجتماع الذي ترأسه، أمس الأول، بحضور محمد عبدالله بن حليس، المدير المالي ومشرف فريق كرة السلة، والدكتور علي سماكة المدير التنفيذي للنادي الذي تسلم مهام عمله الأسبوع الماضي، والمدرب عصام عبده، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وفي بداية الاجتماع توجه الطنيجي بالشكر الى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي وإخوانه الأعضاء، وأمن الاجتماع على إقامة معسكر الفريق الإعدادي استعداداً للموسم الجديد على فترتين وبرز أكثر من مقترح لمكان المعسكر الذي سيكون مابين جبل علي والعين وأبوظبي وخورفكان.

وأكد عبيد الطنيجي، أن الإدارة سوف تختار المكان الأنسب بعد التشاور مع الجهازين الفني والإداري للفريق وستوفر كل الدعم وكافة المتطلبات الفنية والطبية والدعم اللوجستي الكامل لهم لرفع كفاءة اللاعبين لتقديم الأفضل في الموسم الجديد. ومن جهته كان الدكتور علي سماكة، المدير التنفيذي الجديد للنادي قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع جميع الموظفين والعاملين في النادي لوضع خطة العمل للفترة المقبلة.