هاميلتون أول المنطلقين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سينطلق البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم ست مرات، للمرة الثانية والتسعين في مسيرته، من المركز الأول في بطولة العالم للفورمولا 1، بعد تصدره التجارب الرسمية لجائزة إسبانيا الكبرى، أمس السبت، متقدماً على زميله في فريق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس، والهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) .

ويتصدر هاميلتون ترتيب بطولة العالم برصيد 107 نقاط، بفارق ثلاثين نقطة عن فيرشتابن و34 عن زميله بوتاس.

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