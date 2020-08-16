شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي لشبتيغي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حطم العداء الأوغندي جوشوا شبتيغي الرقم القياسي العالمي في سباق 5 آلاف متر، في لقاء موناكو، ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

وسجّل بطل العالم في سباق 10 آلاف متر في الدوحة عام 2019، توقيتاً مقداره 12,35,36 دقيقة على ملعب لويس الثاني في الإمارة، ماحياً الرقم القياسي السابق المسجل باسم العداء الإثيوبي كينينيسا بيكيلي (12,37,35 دقيقة) منذ عام 2004.

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