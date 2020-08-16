إشبيلية واليونايتد اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلعب مانشستر يونايتد وإشبيلية، اليوم الأحد، في قمة مثيرة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين يواجه إنتر ميلان بطل أوكرانيا شاختار دانييتسك، غداً الاثنين.

وسيكون الأطراف الأربعة في نصف النهائي ضامنين مشاركتهم في المسابقة القارية الأم الموسم المقبل عبر الدوري المحلي، ما يجعل المجد القاري والجوائز المالية الهدف الأساسي لجميع هذه الأندية.

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