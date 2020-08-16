مدرب بني ياس يتطلع لتجربة مميزة مع السماوي في الموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

كشف الروماني دانيال إيسايلا، المدير الفني الجديد للفريق الأول بنادي بني ياس، عن أهدافه وطموحاته مع السماوي في الموسم المقبل، مشيراً إلى أنه يسعى إلى تقديم كل خبرته ومجهوداته من أجل تطوير الفريق والفوز بالمباريات ودعم اللاعبين الشباب في الأكاديمية وصقلهم للانضمام للمنتخبات الوطنية، هذا بالانسجام مع رؤية إدارة النادي.

وأعرب إيسايلا عن تفاؤله بالتجربة الجديدة مع بني ياس، وقال في اللقاء الذي نظمه النادي اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو لتقديم الوافد الجديد على دورينا، والذي تعاقد معه النادي لتولي مهمة تدريب الفريق الأول اعتباراً من الموسم المقبل: إمكانيات بني ياس وأكاديمية النادي من أسباب اختياري لخوض التجربة في الإمارات، تعرفت إلى وضع النادي عند زيارتي للإمارات مع فريق الحزم السعودي والتباري معه وديّاً، وهذا شجعني على الاختيار، بغض النظر عن العروض الأخرى، والتي لا أفضل الحديث عنها.

وأضاف: لا أرغب في تقديم الوعود، وسوف أعمل على تسخير كل خبرتي وإمكانياتي في مجال التدريب في مساعدة الفريق في الفوز بجميع المباريات لتحقيق طموحاته، أدرك أنه لا شيء مستحيل في كرة القدم، ولابد أن نقاتل من أجل الحلم، نملك فريقاً خليطاً من الشباب والخبرة، أنا متفائل جداً، وأعلم أن الفوز بالدرع صعب، ولكن سنسعى للفوز بجميع المباريات.

وأعرب إيسايلا عن ثقته في لاعبي بني ياس، سواء اللاعبون المحليون من المستمرين من الموسم الماضي، أو العناصر الجديدة، والأجانب الجدد وقال: سأعمل على الاعتماد على جميع اللاعبين وكل اسم في القائمة مهم بالنسبة لنا، وسنختار أفضل 11 لاعباً للتشكيلة الأساسية، وسوف يتم التدوير على حسب الاحتياج والإصابات والإيقافات أثناء الموسم، كما سنعمل على مساعدة الأجانب على التأقلم لتقديم الأفضل مع الفريق.

وأشار مدرب بني ياس إلى أنه متأكد من قدرة اللاعبين على بذل أقصى ما لديهم على مدار الموسم، وأنه على ثقة بأن نوعية اللاعبين في بني ياس، لديهم الطموح والرغبة وروح الفوز.

وعن تجربة المدرسة الرومانية في الإمارات خاصة الألقاب التي حققها مواطنه أولاريو كوزمين مدرب العين وشباب الأهلي قال: بالتأكيد أن نجاح المدربين الرومانيين في الإمارات يفتح الباب للآخرين لخوض تجارب جديدة في دوري الخليج العربي، أعرف كوزمين جيداً وهو مدرب قدير ورائع، وهناك غيره من خاض التجربة في الإمارات، وكل هذا يلهمني على تحقيق الإنجازات، بالإضافة إلى عملي مع الحزم السعودي لموسمين.

وكشف إيسيالا أنه يعرف الكرة الإماراتية ولديه معلومات كافية عن دوري الخليج العربي وقال: لقد زرت الإمارات أكثر من مرة مع الحزم السعودي ومع الأصدقاء، وشاهدت بعض المباريات، ولعبنا مباراة ودية مع بني ياس، هناك العديد من اللاعبين الجيدين في الدوري من أصحاب المهارات، خاصة في الفرق الكبيرة، وبني ياس يملك طموحاً كبيراً، ولديه لاعبون شباب لديهم الروح والمهارات التي تسمح بانضمامهم للمنتخب الوطني.