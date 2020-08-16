الحمرية يقدم لاعبيه الجدد ويتطلع للصعود إلى دوري الخليج العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي البيتي

عقد نادي الحمرية، مساء الخميس، مؤتمراً صحفياً في مقر النادي، قدّم من خلاله لاعبيه الجدد، وهم المهاجم البرازيلي رافائيل والزيمبابوي المقيم تافازوا والفلسطيني سليم بركة (مواليد الدولة)، إضافة إلى المواطنين محمود حسن، وعلي درويش، ومانع سعيد، وماهر جاسم ووليد أحمد. وكشف النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى عن شعاره الجديد للموسم القادم، والذي سيكون بالعنابي الكامل.

وتحدث جمعة الشامسي رئيس مجلس الإدارة عن طموحات الفريق قائلاً: على الرغم من أن المنافسة في دوري الأولى صعبة وقوية، فإن هدف النادي لا يزال هو الصعود إلى دوري المحترفين، ومن أجل تحقيق هذا الطموح حافظنا على استقرار الفريق بتجديد الثقة في الجهاز الفني، والمحافظة على معظم العناصر الأساسية التي شاركت في الموسم الماضي، ودعمنا الفريق بمجموعة جيدة من اللاعبين المميزين الذين نتوقع منهم أن يقدموا الإضافة في الموسم الجديد.

وتمنى الشامسي أن تمنح وسائل الإعلام اهتماماً أكبر بدوري الأولى، لأنه يستحق ذلك، خصوصاً مع التطور الكبير في مستوى الأندية، كما تمنى أن يرتقي التحكيم إلى افضل مستوى، وأن تقل الأخطاء المؤثرة حتى تتحقق العدالة لجميع الأندية.

وأشاد محمود حسن الذي تحدث إنابة عن اللاعبين بالأجواء في النادي، وشكر مجلس الإدارة على الثقة، مؤكداً أنهم كلاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق حلم الصعود، وعلى هامش المؤتمر كرم النادي الدكتور طارق أبو الخير تقديراً لعطائه وللجهد الذي يقدمه خط الدفاع الأول.