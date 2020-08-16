كأس رئيس الدولة للخيول العربية ينطلق في روسيا اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف روسيا غداً الأحد المحطة الثالثة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السابعة والعشرين، في مضمار سنترال موسكو هيبودروم الرملي، امتداداً للمكانة التاريخية للكأس الغالية التي تعد أهم سلسلة سباقات للخيول العربية الكلاسيكية في العالم.

وتقام سلسلة السباقات برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل الاهتمام الكبير والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بأهداف استدامة الخطط النموذجية لدولة الإمارات في الخيل العربي وإعلاء نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم.

ويتنافس على لقب الكأس الغالية 12 جواداً تمثل نخبة المرابط والإسطبلات ومزارع الإنتاج الروسي في السباق الذي يقام ضمن فئة «جروب 1» لمسافة 1800 متر والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز تبلغ قيمته 50 ألف يورو.

ومن المؤمل أن يشهد السباق مواجهات قوية ومثيرة مرتقبة في مضمار سنترال موسكو هيبودروم الذي تأسس عام 1834، وذلك بين نخبة الخيول العربية في روسيا والتي تضم كل من: (أكيرلاند لمالكه مردوخوفيتش ادوارد والمنحدر من سلالة الفحل جنرال والفرس انستاسيا، كما تشارك نيارد تيرسك ومولنيوسنايا وفيلت تيرسك، وفلاست دوبايا (لإسطبلات تيرسكي)، إلى جانب ميموراليا بنت منجز للمالك بوختوياروف، إضافة إلى كمال قفكاس وهراكان بن داحس للمالك مردوخوفيتش ادوارد، بجانب جريت فيكتور بن مهاب للمالك بوختوياروف، دبي سابسان لموروزوف إيجور، فيباسانا سيفر، غلوبينا .

في المقابل تحتضن بلجيكا في مضمار وارجيم يوم الاثنين المقبل، المحطة الرابعة لسلسلة سباقات الكأس الغالية وسط مشاركة 12 جواداً في لقاء القمة الذي تلتقي فيه أفضل مرابط الخيل العربية في بلجيكا وأوروبا بصفة عامة، في السباق الذي يقام لمسافة 1600 متر جروب 3 والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز 30 ألف يورو.

وتواجه خيول الإمارات التحدي البلجيكي، بمشاركة «بلقيس» المنحدرة من نسل مهاب لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك بإشراف المدرب توماس ديميولت وقيادة الفارس يوريتز مينديزابال، و«فرحة» لإسطبلات شادويل العائدة لسمو الشيخ حمدان راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تحت إشراف المدرب جيمس أوين والفارس ستيفان بريوكس، إلى جانب «سيرانو دي كايرو» لفيصل الرحماني بإشراف نيلسون كاميلا، والفارس شافيز إليون، فيما تسجل خيول السعودية حضورها القوي عبر بطل سباق محطة بلجيكا في العام الماضي الجواد مشهور الخالدية لإسطبلات العذبة العائدة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، بإشراف المدرب فيليب كولنجتون وبقيادة الفارس بيرنارد جيان ايكيم، إلى جانب بطل محطة السويد للكأس الغالية في الأسبوع الماضي، الجواد «مهداف عذبة»، العائد لمربط عذبة للسباقات لمالكها الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، بإشراف المدرب فيليب كولنجتون والفارس تاج اوشي.

كما توجد في قائمة المشاركين كل من: كونشيتا، الزرقة، ماكالان، ستورم تروباور، فريدي بي، اجويد، ميسي.