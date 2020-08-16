«الشارقة الرياضي» يتفقد منشآت نادي المدام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، منشآت ومباني نادي المدام الثقافي الرياضي، وخطط توسعة صالة اللياقة البدنية في المبنى الرياضي الجديد والإنشاءات الجديدة الأخرى، بالإضافة إلى الاطلاع على خطط وتجهيزات الموسم الرياضي خلال زيارته لمقر النادي يوم الثلاثاء الماضي، مواصلة للجولات التي يقوم بها المجلس لمتابعة تجهيزات أندية الإمارة الباسمة.

حضر الزيارة سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي، وعبدالله مطر الكتبي أمين السر العام، وسالم سلطان الكتبي رئيس قطاع كرة القدم، وسعيد راشد الكتبي رئيس اللجنة الثقافية والإعلام، والدكتور حمدان بن كليثم الكتبي رئيس لجنة التسويق والاستثمار، وسالم عبيد الميالة المدير المالي، وسعيد علي العاجل الخبير الرياضي بالمجلس، والدكتور محمود نسيم المدير التنفيذي للنادي، وحسام الزعبي رئيس قسم الأنشطة والفعاليات، وحسن هندي السكرتير التنفيذي للنادي، والإداريان رضوان الشباني وسالم الكعبي.

وعرض على عيسى هلال فيديو الإنجازات الرياضية والثقافية خلال النصف الأول من عام 2020، بجانب إنجاز العمل عن بعد خلال الفترة السابقة، واستقطاب أكثر من 65 ألفاً من أفراد المجتمع في الدولة وخارجها لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة، كما تم الاطلاع على تقرير البرنامج الصيفي والذي تضمن 77 ورشة عمل ومسابقة بحضور 15430 مشاركاً خلال الفترة المحددة.

وقال: سعدنا بالاطلاع على ترتيبات النادي للموسم الرياضي، وسط اهتمام إداري بالفرق في مختلف الألعاب، رغبة في تقديم موسم مميز يتناسب مع طموحات الجميع، والتخطيط له لتحقيق الإنجازات التي تترجم هذا الاهتمام الكبير بأندية الإمارة الباسمة، وتقديم المميز من خلال البطولات والمسابقات التي يتم المشاركة فيها، بجانب الاطلاع على صالة القوس والسهم والمضمار الإلكتروني، كما سعدنا بالعمل الكبير الذي قام به النادي خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة «كورونا» قبل العودة التدريجية لممارسة النشاط من واقع النجاح الذي حققته الأنشطة والبرامج الافتراضية التي نفذها النادي خلال الفترة السابقة.

وبدوره أثنى سلطان محمد معضد بن هويدن على اهتمام المجلس الكبير، ودوره الكبير في توفير متطلبات أندية الإمارة، وحرصه على مواصلة سلسلة الزيارات؛ حيث تم التعرف عن قرب إلى مجهودات النادي خلال الفترة السابقة، والاطمئنان على ترتيبات الموسم الرياضي الجديد.